Як заявляють організатори, Марш Рівності відповідатиме усім безпековим вимогам. Окрім того, попередньо заходи погодять з владою.

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У Києві відбудеться Марш Рівності

1 червня в усьому світі стартує прайд-місяць на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Під час повномасштабної війни в Україні не проходили Марші Рівності. Востаннє "КиївПрайд" організовував заходи на підтримку ЛГБТК+ спільноти у червні 2021 року, тоді 16 червня 2021 року проходив і Марш Рівності.

Цього року "КиївПрайд" відновлює проведення Маршів і фестивалів. Усі заходи відповідатимуть безпековим умовам, адже заплановані заходи пройдуть в столичному метро.

Так, 9 червня 2024 року відбудеться Благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в арт-центрі Closer. Як розповіли організатори, на фестивалі можна буде послухати лекції, дискусії, відвідати креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та насолодитися музичною програмою.

В умовах повномасштабної війни вхід на фестиваль буде платним – благодійний внесок на потреби ЗСУ. Так, організатори збирають 4 мільйона гривень для захисників та захисниць. Окрім того, на фестивалі визначать переможців нагороди для союзниць і союзників ЛГБТК+ спільноти KyivPride Awards. Зокрема, є 4 номінації:

"Політика": народна депутатка Інна Совсун, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, омбудсман Дмитро Лубінець;

"Бізнес": ПриватБанк, Uklon, Укрпошта, Comfy, Київстар, Vodafone, ЛУН, ЦУМ, видавництво "Видавництво";

"Медіа": Wonderzine, "Гендер в деталях", "Детектор медіа", The Village, Громадське;

"Публічна особа": співак і ведучий Володимир Дантес, креативна продюсерка Марія Тучка (Туча), підприємець і ведучий Влад Болсон, журналістка та ведуча Саша Гонтар.

16 червня 2024 року у Києві відбудеться Марш Рівності в столичному метро. Втім, з безпекових міркувань, участь у ньому можуть взяти не більше 500 осіб – це будуть активісти, представники ЛГБТК+ спільноти й правозахисних організацій, волонтери.

В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність,

– заявили організатори "КиївПрайду 2024".