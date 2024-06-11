У понеділок, 10 червня, відповідне відео з'явилось у мережі. Певні телеграм-канали стверджували, що працівник ТЦК побив і повалив на землю громадянина. Однак, вочевидь, контекст був ширшим.

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Детально про конфлікт між ТЦК і цивільним у Мерефі

Харківський обласний ТЦК зазначає, що військовослужбовці займалися оповіщенням військовозобов'язаних, що є законним процесом під час мобілізації. Зокрема, робили це у Мерефі Харківської області.

Військовослужбовці запропонували громадянину пред'явити військово-облікові документи, отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись співробітників Національної поліції для подальшого з'ясування.

За словами працівників центру комплектування, до них після цього підійшли ще декілька громадян. Ймовірно, це були родичі чоловіка, який відмовився називатись та надавати будь-які документи.

Як зауважує Харківських обласний ТЦК, люди накинулись з брутальної лайкою на військовослужбовців, ображали їхню гідність та завдали декількох ударів, схоже, що палицею.

Один з військовослужбовців постраждав. За фактом завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю розпочато кримінальне провадження.

Працівники ТЦК стверджують, що спершу намагалися уникнути конфлікту, але все ж були змушені захищатися. Саме й це видно на відео, що поширили в мережі пабліки. Харківський ТЦК закликає утриматись від маніпуляцій.

Сутичка між ТЦК та чоловіком у Мерефі: відео з телеграм-каналів

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