Там наголосили, що чоловік самостійно та добровільно зробив свій вибір щодо вступу до лав Збройних Сил України. Зокрема, у ТЦК підкреслили, що вочевидь донька і батько мають різну позицію стосовно мобілізації останнього.

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Дівчина повідомила про мобілізацію батька, що мав інсульт

У своєму дописі на фейсбуці Анжеліка Талабан повідомила, що її батька затримали працівники ТЦК 8 червня. Дівчина зазначила, що її батько має проблеми зі здоров'ям, таких як погіршення зору, перенесений інсульт і алкогольна залежність.

У Тернопільському ВЛК чоловіка, за словами його доньки, після прибуття лікарі визнали непридатним до служби. Однак, попри це, за словами Талабан, його повернули до ТЦК і утримували там, оскільки всі необхідні довідки були підписані.

Тата чудесним чином "вилікували" і визнали цілком придатним,

– написала вона.

Анжеліка Талабан також повідомила, що її батько намагався вступити до армії після початку повномасштабного вторгнення. Однак йому було відмовлено у мобілізації через його проблеми з алкоголізмом.

Вона також наголосила, що це вже не перша спроба чоловіка вступити до армії, оскільки два місяці тому його визнали непридатним під час патрульної перевірки біля його будинку.

Дівчина повідомила, що її родичі намагалися передати татові мобільний телефон, гроші та одяг, але їм було відмовлено в доступі до нього. За останніми даними, батька дівчинки перевезли на Рівненський полігон.

"Ось так Гусятинський ТЦК СП та Тернопільський обласний ТЦК СП за добу лікує людей та відправляє на війну", – заявила Анжеліка Талабан.

Вона також додала, що подала скарги до всіх відповідних органів влади, але не отримала жодної відповіді.

У ТЦК відреагували на ситуацію

У відповідь на повідомлення про примусову мобілізацію Валерія Анатолійовича Талабана Тернопільський обласний ТЦК та СП роз'яснив, що чоловік був призваний на службу до Збройних Сил відповідно до чинного законодавства.

В добровільному порядку пройшов ВЛК, скарг та претензій не має, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками Військової служби правопорядку,

– мовиться в повідомленні.

У ТЦК підкреслили, що чоловік з активною громадською позицією висловив патріотизм щодо участі чоловіків у протидії російській агресії та службі в Збройних силах. Рішення взяти на себе цю роль чоловік ухвалив за власним бажанням.

У центрі також зазначили, що між чоловіком та його донькою, яка подала скаргу, вочевидь, існують різні погляди на військову службу. Скаргу чоловік просить не розглядати, оскільки вважає її необґрунтованою та такою, що не відображає фактичних обставин.