Маленькая Валерия – родом из Днепропетровской области. Она вместе с семьей сбежала в Германию после начала полномасштабного вторжения.

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Как исчезла украинка

3 июня девочка отправилась в школу в Дебельни, однако на занятиях она так и не появилась. Мать обратилась в полицию, когда Валерия не вернулась домой в обычное время.

В полиции сообщили о намерении продолжить поиски девочки в эти выходные. Так, 8 июня правоохранители осматривали школьный маршрут. Также они планируют еще заглянуть в промышленные пустыри города.

Пока полиции не удалось наткнуться на след маленькой украинки. До сих пор ничего не найдено, ни розового школьного портфеля, ни одежды девочки.

Мы все еще ничего не исключаем: ни похищения, ни того, что ребенок где-то скрывается или с ней произошел несчастный случай,

– заявил представитель полиции.

Известно, что к поисковой операции привлечены водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники.

Правоохранители обследовали уже треть города и проанализировали около 10 терабайт фото- и видеоматериалов.

Кроме того, поисковую операцию проводят в других городах федеральной земли Саксония, а также за пределами Германии – в Польше и Чехии. В полиции не исключают, что ребенок может находиться уже за границей.

Справка: Против школы, в которой училась девочка, начали расследование, поскольку она с опозданием сообщила об отсутствии ученицы на уроках.

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