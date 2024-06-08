Оказалось, что это не первый ребенок женщины – а уже седьмой. Однако женщину лишили родительских прав в отношении всех сыновей и дочерей из-за невыполнения обязанностей. Женщина сознательно избегала встречи с врачами, поскольку боялась, что у нее снова заберут ребенка.

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Роженица несла ребенка в пакете

Как рассказали в полиции, 6 июня они получили сообщение о том, что в Рени заметили женщину с сумками, в одной из которых находился ребенок. Правоохранители выехали на место и действительно обнаружили там 32-летнюю горожанку с новорожденной дочкой.

Во время проведения проверки полицейские выяснили, что у гражданки, которая находилась на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила доченьку прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла другие сумки, что были у нее, и пошла к своей матери,

– рассказали в полиции.

Оказалось, что женщина не состояла на учете во время беременности и не обращалась к врачам, поскольку боялась, что у нее отберут дочь.

Фигурантка истории имеет еще шестерых несовершеннолетних детей. В отношении всех она лишена родительских прав в связи с невыполнением обязанностей. Пятью детьми занимается бабушка, еще один ребенок находится под опекой службы по делам детей в Киеве. В свое время именно там женщина родила и бросила свое чадо.

Полицейские составили админпротокол по статье об уклонении от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. За это суд может как просто высказать предупреждение, так и наложить штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Ребенка у матери отобрали, сейчас она в больнице.

У горе-матери из Рени отобрали ребенка / Фото Нацполиции

Суд за невыполнение родительских обязанностей