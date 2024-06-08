Виявилося, що це не перша дитина жінки – а вже сьома. Проте жінку позбавили батьківських прав щодо всіх синів та доньок через невиконання обов'язків. Вона свідомо уникала зустрічі з лікарями, оскільки боялася, що в неї знову заберуть дитину.

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Породілля несла дитину у пакеті

Як розповіли у поліції, 6 червня вони отримали повідомлення про те, що в Рені помітили жінку з сумками, в одній з яких перебувала дитина. Правоохоронці виїхали на місце та справді виявили там 32-річну містянку з новонародженою донечкою.

Під час проведення перевірки поліцейські з’ясували, що у громадянки, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності, по дорозі до знайомої почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги і народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері,

– розповіли у поліції.

Виявилося, що жінка не перебувала на обліку під час вагітності та не зверталася до лікарів, оскільки боялася, що в неї відберуть донечку.

Фігурантка історії має ще шістьох неповнолітніх дітей. Відносно всіх вона позбавлена батьківських прав у зв'язку з невиконанням обов'язків. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина знаходиться під опікою служби у справах дітей у Києві. У свій час саме там жінка народила та покинула своє чадо.

Поліцейські склали адмінпротокол за статтею про ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це суд може як просто висловити попередження, так і накласти штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Дитину у матері відібрали, наразі вона у лікарні.

У горе-матері з Рені відібрали дитину / Фото Нацполіції

Суд за невиконання батьківських обов'язків