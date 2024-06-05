Олена Зеленська під час зустрічі із журналістами із країн Латинської Америки: Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі розповіла, що росіянка взяла під опіку хлопчика, вивезеного з тимчасово окупованої території Донецької області. Однак забрати його брата й сестру вона відмовилася, тому дітей розлучили всупереч їхньому бажанню.
Дивіться також "Тривають жорсткі бої": в районі Купʼянська росіяни намагаються прорвати оборону з 2 напрямків
Хлопчику змінили особисті дані
Перша леді також наголосила, що в Україні розлучати братів і сестер при всиновленні заборонено. Крім цього, при всиновленні хлопчику із Донеччини змінили особисті дані: ім’я, прізвище, по батькові й навіть місце народження. Все це відбувалось попри спротив самої дитини.
Зеленська також сказала, що протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо лише спільні зусилля всіх вільних країн.
Водночас Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, ініційована 28 жовтня 2023 року в межах реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, постійно зростає. Буквально напередодні цієї розмови до неї приєдналася Аргентина. Вона стала 37 учасницею цієї коаліції.
Важливо, щоб усі держави світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також, – підкреслила перша леді.
Як Росія викрадає українських дітей
- Так звані "очільники" псевдореспублік на Донбасі спочатку віддали наказ про примусову евакуацію населення в Росії. Згідно з ним, керівники дитячих будинків мали забезпечити вивезення вихованців на територію Росії.
- З допомогою наказів про примусову евакуацію окупанти викрали та вивезли у Росію сотні або й тисячі підлітків. З них майже ніхто не повернувся, адже росіяни розмістили їх у різних закладах на своїй території.
- Найімовірніше, дітям дали нові імена та прізвища, після цього – передали російським "опікунам". Такі випадки відбувались на території всього окупованого Донбасу через російську державну програму з депортації дітей.