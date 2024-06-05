Елена Зеленская во время встречи с журналистами из стран Латинской Америки: Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили рассказала, что россиянка взяла под опеку мальчика, вывезенного с временно оккупированной территории Донецкой области. Однако забрать его брата и сестру она отказалась, поэтому детей разлучили вопреки их желанию.
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Мальчику изменили личные данные
Первая леди также отметила, что в Украине разлучать братьев и сестер при усыновлении запрещено. Кроме этого, при усыновлении мальчику из Донецкой области изменили личные данные: имя, фамилия, отчество и даже место рождения. Все это происходило несмотря на сопротивление самого ребенка.
Зеленская также сказала, что противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран.
В то же время Международная коалиция за возвращение украинских детей, инициирована 28 октября 2023 года в рамках реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, постоянно растет. Буквально накануне этого разговора к ней присоединилась Аргентина. Она стала 37 участницей этой коалиции.
Важно, чтобы все государства мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей – это о правах и защите их детей также, – подчеркнула первая леди.
Как Россия похищает украинских детей
- Так называемые "руководители" псевдореспублик на Донбассе сначала отдали приказ о принудительной эвакуации населения в России. Согласно ему, руководители детских домов должны были обеспечить вывоз воспитанников на территорию России.
- С помощью приказов о принудительной эвакуации оккупанты похитили и вывезли в Россию сотни или даже тысячи подростков. Из них почти никто не вернулся, ведь россияне разместили их в разных заведениях на своей территории.
- Вероятнее всего, детям дали новые имена и фамилии, после этого – передали российским "опекунам". Такие случаи происходили на территории всего оккупированного Донбасса через российскую государственную программу по депортации детей.