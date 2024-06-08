Маленька Валерія – родом з Дніпропетровщини. Вона разом з родиною втекла до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення.

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Як зникла українка

3 червня дівчинка вирушила до школи у Дебельні, однак на заняттях вона так і не з'явилася. Матір звернулася до поліції, коли Валерія не повернулася додому у звичний час.

У поліції повідомили про намір продовжити пошуки дівчинки цими вихідними. Так, 8 червня правоохоронці оглядали шкільний маршрут. Також вони планують ще зазирнути у промислові пустирі міста.

Наразі поліції не вдалося натрапити на слід маленької українки. Досі нічого не знайдено, ні рожевого шкільного портфеля, ні одягу дівчинки.

Ми все ще нічого не виключаємо: ні викрадення, ні того, що дитина десь переховується або з нею стався нещасний випадок,

– заявив представник поліції.

Відомо, що до пошукової операції залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники.

Правоохоронці обстежили вже третину міста та проаналізували близько 10 терабайт фото- і відеоматеріалів.

Крім того, пошукову операцію проводять в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини – у Польщі та Чехії. У поліції не виключають, що дитина може перебувати вже за кордоном.

Довідка: Проти школи, в якій навчалася дівчинка, розпочали розслідування, оскільки вона із запізненням повідомила про відсутність учениці на уроках.

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