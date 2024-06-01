Про це повідомили у Національній поліції України зранку 1 червня. Там розповіли про деталі пошуку, а також оприлюднили фото дитини.

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Продовжуються пошуки Іванка Мельника

У Національній поліції повідомили, що 2-річного хлопчика із села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали протягом всієї ночі. Там розповіли, що обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.



Іванко Мельник, якого шукають на Одещині / Фото Національна поліція України



В що був одягнутий Іванко Мельник, якого шукають / Фото Нацполіції

Також правоохоронці додали, що до пошуків задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці. Пошуковий штаб очолює керівник районного відділу поліції Павло Бобчинський.

В Нацполіції повідомили, що Іванко пішов з дому з домашнім собакою Хаті. Там прикріпили відповідне фото.



На Одещині шукають Іванка Мельника / Фото Нацполіції

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