Об этом сообщили в Национальной полиции Украины утром 1 июня. Там рассказали о деталях поиска, а также обнародовали фото ребенка.
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Продолжаются поиски Иванка Мельника
В Национальной полиции сообщили, что 2-летнего мальчика из села Борисовка Белгород-Днестровского района со вчерашнего вечера искали в течение всей ночи. Там рассказали, что обследовали населенный пункт, поля и дороги, которые ведут к райцентру Татарбунары.
Иванко Мельник, которого ищут в Одесской области / Фото Национальная полиция Украины
Во что был одет Иванко Мельник, которого ищут / Фото Нацполиции
Также правоохранители добавили, что к поискам задействованы сотрудники Белгорода-Днестровского, Татарбунарского и Саратского отделов полиции, кинологи и оперативники управления уголовного розыска областной полиции, спасатели, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки, пограничники, охотники и местные жители. Поисковый штаб возглавляет руководитель районного отдела полиции Павел Бобчинский.
В Нацполиции сообщили, что Ваня ушел из дома с домашней собакой Хати. Там прикрепили соответствующее фото.
В Одесской области ищут Иванка Мельника / Фото Нацполиции
В Ужгороде оборвался трос в веревочном парке, в результате чего дети упали с высоты
- В Боздошском парке Ужгорода 30 мая произошел несчастный случай. Там оборвался трос, когда в веревочном парке находились дети.
- Согласно результатам проведения первоочередных следственных действий правоохранителям удалось установить, что во время того, как группа детей проходила маршрут веревочным парком, на локации оборвался трос. В результате с высоты ориентировочно 1,5 метра на землю упали дети.
- Полицейские отметили, что сейчас известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние пострадавшие получили телесные повреждения, не представляющие угрозу их жизни.