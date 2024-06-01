Об этом сообщили в Национальной полиции Украины утром 1 июня. Там рассказали о деталях поиска, а также обнародовали фото ребенка.

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Продолжаются поиски Иванка Мельника

В Национальной полиции сообщили, что 2-летнего мальчика из села Борисовка Белгород-Днестровского района со вчерашнего вечера искали в течение всей ночи. Там рассказали, что обследовали населенный пункт, поля и дороги, которые ведут к райцентру Татарбунары.



Иванко Мельник, которого ищут в Одесской области / Фото Национальная полиция Украины



Во что был одет Иванко Мельник, которого ищут / Фото Нацполиции

Также правоохранители добавили, что к поискам задействованы сотрудники Белгорода-Днестровского, Татарбунарского и Саратского отделов полиции, кинологи и оперативники управления уголовного розыска областной полиции, спасатели, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки, пограничники, охотники и местные жители. Поисковый штаб возглавляет руководитель районного отдела полиции Павел Бобчинский.

В Нацполиции сообщили, что Ваня ушел из дома с домашней собакой Хати. Там прикрепили соответствующее фото.



В Одесской области ищут Иванка Мельника / Фото Нацполиции

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