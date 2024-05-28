Инцидент произошел на территории Киевской детской больницы по улице Алишера Навои. Мунохрана увидела мужчину в состоянии алкогольного опьянения при входе на территорию больницы.
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В результате падения ребенок получил травмы
В Мунохороне говорят, что мужчина держался за тележку, как за опору.
Единственное, что его удерживало от падения – детская коляска, за которую он держался,
– написали там.
Внезапно мужчина в очередной раз потерял координацию и опрокинул коляску, из которой на асфальт вылетел младенец.
Муниципалы бросились к ребенку, подняли, пытались успокоить и осматривали ребенка на возможные травмы. К сожалению, малыш получил ушиб мягких тканей головы и лица, а отек быстро увеличивался.
"Работники КО "Муниципальная Охрана" срочно предупредили медиков больницы и с мобильного телефона мужчины, а это, как ни странно, оказался дед ребенка, вызвали мать младенца. Ребенка же на руках отнесли в травматологическое отделение, где их уже ждали врачи", – написали спасатели ребенка.
На место инцидента прибыли также ювенальные полицейские для документирования противоправных действий деда, который стал причиной травмирования ребенка. Административное производство начато.
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В Одесской области женщина поила ребенка пивом в прямом эфире
- Недавно в Одесской области тетя поила 2-летнюю девочку пивом в прямом эфире. Свою выходку женщина объяснила тем, что хотела хайпонуть и привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.
- Мать девочки сама воспитывает ребенка. Она рассказала полиции, что на время ремонта в своей квартире привезла дочь к сестре. Впрочем, по словам полиции, обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения.
- На время следствия и установления обстоятельств этого инцидента ребенок будет находиться под опекой службы по делам детей Одесского городского совета.