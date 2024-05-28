Инцидент произошел на территории Киевской детской больницы по улице Алишера Навои. Мунохрана увидела мужчину в состоянии алкогольного опьянения при входе на территорию больницы.

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В результате падения ребенок получил травмы

В Мунохороне говорят, что мужчина держался за тележку, как за опору.

Единственное, что его удерживало от падения – детская коляска, за которую он держался,

– написали там.

Внезапно мужчина в очередной раз потерял координацию и опрокинул коляску, из которой на асфальт вылетел младенец.

Муниципалы бросились к ребенку, подняли, пытались успокоить и осматривали ребенка на возможные травмы. К сожалению, малыш получил ушиб мягких тканей головы и лица, а отек быстро увеличивался.

"Работники КО "Муниципальная Охрана" срочно предупредили медиков больницы и с мобильного телефона мужчины, а это, как ни странно, оказался дед ребенка, вызвали мать младенца. Ребенка же на руках отнесли в травматологическое отделение, где их уже ждали врачи", – написали спасатели ребенка.

На место инцидента прибыли также ювенальные полицейские для документирования противоправных действий деда, который стал причиной травмирования ребенка. Административное производство начато.

Справочно. Полиция начала админпроизводство по ст. 178 КУоАП – распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Пьяному виновнику грозит предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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