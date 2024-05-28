Інцидент стався на території Київської дитячої лікарні по вулиці Алішера Навої. Мунохорона побачила чоловіка у стані алкогольного сп'яніння при вході на територію лікарні.

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Унаслідок падіння дитина отримала травми

У Мунохороні кажуть, що чоловік тримався за візок, як за опору.

Єдине, що його утримувало від падіння – дитячий візок, за який він тримався,

– написали там.

Раптово чоловік вкотре втратив координацію і перекинув візок, з якого на асфальт вилетіло немовля.

Муніципали кинулися до дитини, підняли, намагалися заспокоїти та оглядали дитину на можливі травмування. На жаль, малеча отримала забиття м'яких тканин голови та обличчя, а набряк швидко збільшувався.

"Працівники КО "Муніципальна Охорона" терміново попередили медиків лікарні та з мобільного телефону чоловіка, а це, як не дивно, виявився дід дитини, викликали мати немовля. Дитину ж на руках віднесли до травматологічного відділення, де їх вже чекали лікарі", – написали рятівники дитини.

На місце інциденту прибули також ювенальні поліцейські для документування протиправних дій діда, який став причиною травмування дитини. Адміністративне провадження розпочато.

Довідково. Поліція розпочала адмінпровадження за ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. П'яному винуватцю загрожує попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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