Правоохоронці продовжують прочісувати територію країни, однак, жодних зачіпок, які б допомогли потрапити на слід зниклої Валерії наразі немає.
Дивіться також В Одесі медиків швидкої нібито утримували у ТЦК: що кажуть у військкоматі
Батько українки служить у ЗСУ
У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення 9-річна дівчинка разом із мамою виїхали до Німеччини. Там вони жили у місті Дебельн, що в Саксонії. Дитина відвідувала школу, розташовану за два кілометри від будинку.
Батько Валерії залишився в Україні. Наразі чоловік служить у Збройних Силах України.
Отримавши звістку про зникнення доньки, пан Роман записав відеозвернення, яке опублікувала німецька газета Bild.
Чоловік вважає, що його дитину могли викрасти, тому він звертається до ймовірних злочинців.
Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку,
– сказав батько Валерії.
Чоловік вже отримав відпустку з військової служби. Зараз він перебуває на Дніпропетровщині та намагається отримати необхідні документи для поїздки до Німеччини.
Що відомо про зникнення 9-річної українки
- 3 червня вранці Валерія як зазвичай вирушила до школи. Як правило, вона користувалася автобусом, але цього разу так не зробила.
- Втім, до навчального закладу дівчинка так і не дійшла.
- Її не було на уроків. Про що пізніше повідомила дирекція школи. Проти неї порушили кримінальне провадження за фактом несвоєчасного попередження про зникнення дитини.
- Матір дівчинки звернулася до поліції вдень, коли та не повернулася зі школи у відповідний час.
- Понад тиждень тривають пошуки Валерії. Дівчинку шукають по всій Німеччині, а також за її межами. У поліції не виключають, що дитину могли викрасти, і вона перебуває вже за кордоном.
- На момент зникнення дівчинка була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзову куртку та темно-сині туфлі до щиколотки. У руках мала рожевий шкільний портфель. Зріст зниклої близько 1,40 метра. У дитини темно-русяве волосся середньої довжини.