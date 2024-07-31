Раніше він записав відео з проханням про допомогу. Чоловік служить у ЗСУ і не міг швидко потрапити в Німеччину.

До теми Вбивство 9-річної Валерії в Німеччині: усе, що відомо про моторошну смерть українки

Що говорить батько загиблої у Німеччині Валерії

Роман був за кордоном вісім днів: уперше за два роки побачився з молодшою донькою та колишньою дружиною, надав свідчення. І забрав тіло старшої для поховання на батьківщині.

Але в Німеччині слідство відбувається інакше, зокрема, матеріали справи можна буде отримати, коли слідство закінчиться, і тільки через адвоката. А ще не можна пропускати засідання суду.

Мені треба бути в Німеччині. Підстав для звільнення з армії немає. Тим часом треба буде з'являтися на всі засідання суду. З України це робити неможливо. І навіть для того, щоб дитину забрати в матері – суд піде на це лише в тому випадку, якщо я буду перебувати в Німеччині. Німеччина не передасть дитину до України. Оскільки я військовослужбовець, я не знаю, що з цим робити. Я спілкувався з юристами у своїй частині – і вони не можуть нічого відповісти. Тобто таких прецедентів не було,

– говорить Роман Гудзенко.

Слідчі не діляться деталями. Говорять про загибель, тоді як батько упевнений, що йдеться про вбивство.

"Щодо слідства – мені нічого не розповідали, лише було кілька дотичних запитань, але нічого конкретного. І навіть щодо підозрюваного, затриманого в Чехії, кажуть, що це витік інформації, проводять внутрішнє розслідування. Тобто – нічого. Навіть причина смерті мені не відома. Слідство поки її не оприлюднює. Кажуть, у них є на те причини. Вони мене тільки заспокоїли, що це було не зґвалтування. Я думаю, що це було вбивство", – переконаний чоловік.

Він запевнив: заспокоїться тільки тоді, коли винні будуть покарані, а молодша донька буде вдома. Планує звертатися до правозахисників і буде позиватися, щоб колишню дружину позбавили батьківських прав.