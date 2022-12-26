В Польше украинка бросилась под автомобиль, узнав о гибели дочери из-за войны

В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.

Полиция патрулировала на одной из улиц Варшавы и заметила, как женщина ринулась на проезжую часть, словно пытаясь броситься под автомобили. К счастью, водители и полиция отреагировали вовремя.

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Украинка хотела покончить с жизнью из-за смерти дочери

Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.

Мы взяли ее за руку и вывели с дороги, но она все время вырывалась от нас. Когда я услышал, как она кричит по-украински, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся,

– сказал инспектор Гжегож Пищек.

Полиция пыталась пообщаться с женщиной, однако она говорила только по-украински. Тогда ей вызвали скорую помощь и переводчика.

После этого выяснилось, что 42-летняя женщина – беженка из Украины. Она узнала, что россияне убили ее 20-летнюю дочь и пыталась совершить самоубийство.

В каком состоянии сейчас женщина

Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.