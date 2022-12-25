Алла Карпенко встречалась с десантником Евгением Базилевским, воевавшим под Бахмутом. Он был в горячих точках с 2015 года, а с начала полномасштабного вторжения служил в 79 десантно-штурмовой бригаде. Вечером 13 декабря 27-летний боец погиб. Чтобы пережить потерю, девушка принялась вести публичный дневник с воспоминаниями о любимом.

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"В тот день я умерла вместе с тобой"

Алла еще осенью решила, что будет праздновать Рождество 25 декабря. И она очень хотела быть в этот день с Евгением, поскольку они были "маленькой семьей".

Подготавливая новогодний подарок бойцу, Алла зацеловала лист бумаги красными от помады губами, чтобы передать любимому в письме. Но через несколько дней письмо было слать некому – она решила, что положит свои поцелуи в гроб перед кремацией.

Завтра Рождество. Но я проведу его не с тобой, потому что нашу маленькую семью разрушил танковый снаряд, изуродовав твое тело и забрав душу. В тот день умерла вместе с тобой,

– написала Алла Карпенко.

Трагическое известие она узнала ночью 14 декабря. Через день после того, как Евгения не стало.

"Говорят, прилетело аккурат в голову, пробило легкое и раздробило ногу. Как ты и говорил, пули тебя не любят. Зато осколки и мины тебя преследуют. Кусочек осколка с предыдущего раза ношу на шее. Однако я не поверю в твою смерть, пока сама то своими глазами не увижу <...> Все еще тлеет надежда, что это какое-то досадное недоразумение. И что на самом деле ты выжил. Зря, что Егорка (командир роты) видел – он может ошибиться".

Последний раз влюбленные общались 13 декабря. Последнее сообщение от девушки десантник не увидел.

"13 декабря я написала что очень хочу тебя обнять. Ты сказал, что тоже, но сначала должен сбегать в душ. Война, все дела, душа нет, только влажные салфетки. Ты уже не увидел то сообщение, но я написала, что люблю тебя даже зловонным и немытым. Таким тебя и сегодня и увижу – окровавленным, грязным и изуродованным. Но я тебя и таким люблю".

17 декабря в 10 утра Алла приехала в морг в Днепре. На мешке и на жетоне была одна и та же цифра – 7793. Алле выдали личные вещи ее парня. Среди них: часы, телефон и жетон-смертник.

"Они пахнут не тобой, а моргом. Хотя нет – на жетоне осталась твоя кровь и много грязи. Так же и на часах. Правда, здесь больше грязи. Грязи из Бахмутской земли, которую ты так ревностно защищал. Жетон я заберу себе в память о тебе. И буду с гордостью его носить, чтобы он (как и ты) меня охранял".

В морге она сделала последнее фото с Евгением. Девушка рассказала, что в этом же морге очень много погибших Героев. Они лежат друг на друге и ждут, пока их тела заберут родные. Некоторые из них пока неопознаны.

ДШВ вручили Алле берет десантно-штурмовые войска и два флага: красно-черный и сине-желтый. Собратья погибшего отдали ей красный шеврон Ёжиков. Прощание прошло в Киеве 21 декабря.

Я рада, что столько людей воспринимает меня как продолжение тебя. Была честью быть твоей девушкой. И горда носить твой жетон после смерти,

– написала она.