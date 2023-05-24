Важны даже 10 гривен: сбор ко дню рождения Максима из СМА

У Максима Кирика из Львова спинальная мышечная атрофия. Мальчик нуждается в уколе стоимостью 1,8 миллиона долларов. Родители Максима поставили цель – собрать 45% суммы ко дню рождения сына – 28 мая.

Пока удалось собрать 37% требуемой суммы. Каждые 10, 20 или 50 гривен помощи – чрезвычайно важны. Ведь делают путь маленького Максимка к выздоровлению немного короче.

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Как помочь Максиму вылечиться

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петр (папа)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петр (папа)

Приватбанк: БУ БФ АСГАРД

ЕГРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

Евро

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (угол)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (угол)

Конта Кирик Петро

PLN

26160014621802589370000001

Кошелек ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

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Как Максим борется с болезнью

При рождении у маленького Максимка не диагностировали никаких болезней. Однако в год мальчик не стал ходить, что обеспокоило родителей. А дальше были врачи, анализы, исследования. Затем – полномасштабное вторжение России, выезд в Польшу и страшный диагноз – СМА.

Что такое СМА У больных отсутствует ген SMN1, кодирующий белок SMN, необходимый для работы мотонейронов. При болезни моторные нейроны спинного мозга постепенно погибают, что приводит к отмиранию нейронных сопряжений с мышцами и мышечной атрофии – полной остановки мышечной деятельности со временем. Это постепенный, но необратимый процесс, что означает утрату возможности двигаться, а со временем дышать. Укол Zolgensma, который стоит 1,8 миллиона долларов, дает возможность "починить" сломанный ген.

Болезнь нанесла удар ножкам мальчика. Максиму тяжело ходить, он не прыгает и не бегает. Для СМА время – враг, ведь уничтожает полученные телом знания. Но все может измениться благодаря вашей помощи.



Цель родителей – собрать ко дню рождения сына (28 мая) 45% необходимой на укол суммы. Станьте волшебниками для Максимки. Подарите ему самый ценный подарок – шанс быть здоровым!

Помогите Максиму побороть СМА / Фейсбук Петра Кирика