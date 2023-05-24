Важливі навіть 10 гривень: збір до дня народження Максимка зі СМА
У Максимка Кирика зі Львова спінальна м'язова атрофія. Хлопчик потребує уколу вартістю 1,8 мільйона доларів. Батьки Максимка поставили ціль – назбирати 45% суми до дня народження сина – 28 травня.
Поки вдалося зібрати 37% необхідної суми. Кожні 10, 20 чи 50 гривень допомоги – надзвичайно важливі. Адже роблять шлях маленького Максимка до одужання трішки коротшим.
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Як допомогти Максимку одужати
Монобанк:
5375 4141 0091 4612
Кирик Петро (тато)
Приватбанк:
5168 7520 1177 7789
Кирик Петро (тато)
Приватбанк: БО БФ АСГАРД
ЄДРПОУ 44764312
UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842
Euro
5375 4199 0906 7256
UA973220010000026200327624760
Kyryk Roman (uncle)
US Dollars
5375 4188 1278 2654
UA633220010000026200327628573
Kyryk Roman (uncle)
Konta Kyryk Petro
PLN
26160014621802589370000001
Гаманець ETH
0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914
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Як Максим бореться з хворобою
При народженні у маленького Максимка не діагностували жодних хвороб. Однак у рік хлопчик не почав ходити, що занепокоїло батьків. А далі були лікарі, аналізи, дослідження. Потім – повномасштабне вторгнення Росії, виїзд у Польщу і страшний діагноз – СМА.
Що таке СМАУ хворих відсутній ген SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. За недуги моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть, що призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом. Це поступовий, але незворотний процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом – дихати. Укол Zolgensma, який коштує 1,8 мільйона доларів, дає можливість "полагодити" зламаний ген.
Недуга завдала удару ніжкам хлопчика. Максимкові важко ходити, він не стрибає та не бігає. Для СМА час – ворог, адже знищує набуті тілом знання. Але все може змінитися завдяки вашій допомозі.
Ціль батьків – зібрати до дня народження сина (28 травня) 45% необхідної на укол суми. Станьте чарівниками для Максимка. Подаруйте йому найцінніший подарунок – шанс бути здоровим!