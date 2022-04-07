Про захворювання Максимка розповіли його батьки Петро та Ірина Кирик. Вони звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти.
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У хлопчика діагностували спінально-м'язову атрофію (СМА) – недугу, яка без рятівного уколу Zolgensma, що коштує більш ніж 2 мільйони доларів (понад 65 мільйонів гривень), дуже швидко призводить до втрати спершу здатності рухатися, а тоді й дихати.
Аби Максимко міг повноцінно жити та розвиватися, йому потрібно якнайшвидше зробити цей укол. Часу залишилося не багато, адже 2 рочки дитині виповниться 28 травня.
Допоможіть врятувати життя Максимка Кирика / Колаж Тетяни Царук
Історія Максимка – захворювання довго не могли діагностувати
Хлопчик розвивався добре, педіатри не бачили жодних відхилень. Але коли Максимку виповнився 1 рочок, він не почав ходити.
Ми забили на сполох, ходили по лікарях. Усі вони розводили руками й твердили, що він ще піде,
– розповідає тато дитини.
Після цього було багато різних обстежень, зокрема й МРТ. Та перевірки не виявляли нічого поганого. Максимко за скеруванням лікаря розпочав ходити на реабілітації. А батьки після кожного курсу сподівалися, що він таки почне ходити самостійно, і все буде гаразд. Курси реабілітації, звичайно, давали результати, але не такі, які хотілося б.
А тоді було 24 лютого – повномасштабне вторгнення Росії в країну. Сім'я одразу ж вирішила їхати в Польщу – для подальшого проходження курсу реабілітації як хлопчика, так і його батька Петра (чоловік відновлюється після жахливої ДТП, в яку потрапив ще рік тому).
Страшний діагноз
Вже у Польщі сім'я пішла на консультацію до місцевого лікаря-невролога. Там запропонували пройти тест на СМА.
І 4 квітня 2022 року ми дізналися, що у нашого сина Максима є ця хвороба. Тому він не може добре ходити та взагалі може у будь-який момент втратити це уміння,
– поділилися батьки.
У Максимка Кирика з Львівщини діагностували СМА / Фото Петра Кирика
Що таке СМАУ хворих відсутній ген SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. За недуги моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть, що призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом. Це поступовий, але незворотний процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом – дихати.
Укол Zolgensma дає можливість "полагодити" зламаний ген.
Петру й Ірині дуже страшно усвідомлювати нову реальність. Однак вони продовжують боротьбу за життя свого сина – далі інтенсивно проходять курс реабілітації, аби не втратити того, що вже вдалося досягти.
Максимко дуже хоче жити – йому важко, та він намагається підіймати ніжки, робити кроки, він усміхається. Та тримати рівновагу хлопчику дуже важко.
Хлопчик старається ходити: дивіться відео
Грошей потрібно багато, а часу обмаль – усього кілька місяців. Крім того, у країні війна. Батько дитини в Польщі збирає з іншими небайдужими допомогу для Збройних Сил України, він повністю розуміє пріоритети українців. Та зараз найголовніше у всьому світі для молодої сім'ї – встигнути врятувати сина.
Хворобу не можна попросити прийти трохи пізніше, бо зараз не час. Та немає невдалого часу для того, аби творити дива. Щоб там не було, кожен день є ідеальним для милосердя.
Як можна допомогти Максимку
Приватбанк: 4149499387381823 – Кирик Петро (тато)
Монобанк: 5375414100914612 – Кирик Петро (тато)
Гривні
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Кирик Роман (дядько)
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Кирик Роман (дядько)
Долари
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Кирик Роман (дядько)
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