Життя дитини міг врятувати лише один укол препарату Zolgensma. Його називають найдорожчим у світі.

До теми Найдорожчий у світі: львів'янка Вікторія Полюга зі СМА отримала рятівний укол

Вікторія Полюга повернулася зі США

У Благодійному фонді "Із янголом на плечі" 10 лютого розповіли, що Вікторія Полюга повернулася зі США.

Вітаємо в Україні! Вікуся Полюга повернулася! Повернулася, щоб пройти реабілітацію після уколу Zolgensma в Європі! Все ж ближче до України!,

– зазначили у фонді.

В аеропорту перебував кореспондент фонду Сергій Шарко, який зробив кілька фото.

Дивіться відео зустрічі Вікторії Полюги:

Шарко на своїй фейсбук-сторінці написав, що Вікторія проходитиме реабілітацію в Італії.

"Найсильніша дівчинка Вікторія Полюга повертається в Україну! Ми стали щасливими свідками цієї прекрасної події!", – зазначив чоловік.

У фонді вірять, що реабілітація поверне дівчинці усі необхідні рухливі якості.

"Дякуємо усім небайдужим друзям, що допомогли нашому фонду в межах проєкту "Квіти зів'януть, а життя розквітне" та інших благодійних акціях зібрати для Вікторії необхідні кошти! Як добре, що Життя триває!", – підсумували у фонді.

Дівчинка полетіла до США разом із батьками на початку грудня 2021 року. Введення препарату тоді довелося відкласти, адже Вікторія підхопила вірус. Проте після лікування дитина таки отримала рятівний укол.

Цікаво! Zolgensma – це препарат, який використовують для генної терапії спінально-м'язової атрофії. Він не виліковує хворобу повністю, однак допомагає зупинити її прогресування. Ліки вводять один раз, але необхідно встигнути зробити це до того, як дитині виповниться 2 роки.



Вікторія Полюга прилетіла зі США / Фото БФ "Із янголом на плечі"

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Коротко про збір на лікування Вікторії Полюги

Навесні 2021 року розпочався грошовий збір на порятунок маленької львів'янки Вікторії Полюги. У дівчинки діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію (СМА).

Хвороба ослаблює тіло дитини та спричинює атрофію м'язів. Без лікування вона втрачає здатність рухатись і навіть ковтати та дихати.

Вікторія потребувала уколу препарату Zolgensma, який називають найдорожчим у світі. Необхідні 50 мільйонів гривень зібрали 4 листопада.



Дівчинку зустрічали в аеропорту / Фото БФ "Із янголом на плечі"

Повний текст допису БФ "Із янголом на плечі":

Вітаємооооооооооо в Україні! Надсилайте свої побажання в коментарях! Всі передамо! Вікуся Полюга повернулася! Повернулася, щоб пройти реабілітацію після уколу "ЗоленгСМА" в Європі! Все ж ближче до України! В аеропорту перебував наш власний фотокореспондент Сергій Шарко, який зробив фото напруження очікування!

Віримо в те, що реабілітація поверне Вікусі усі необхідні рухливі якості! Дякуємо усім небайдужим друзям, що допомогли нашому фонду в межах проєкту "Квіти зів'януть, а життя розквітне" та інших благодійних акціях зібрати для Вікторії необхідні кошти! Як добре, що Життя триває!!!!