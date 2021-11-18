Уже у перший числах грудня Вікторія відвідає США. Там вона отримає укол препарату Золгенсма, який називають найдорожчим у світі.

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Вікторія невдовзі отримає необхідні ліки

За словами мами маленької львів'янки Мар'яни Коцовської, зараз їхня родина чекає на візи. Щойно вони їх тримають, то зможуть полетіти до США, щоб зробити дівчинці необхідний укол. Вартість лікування та комісій за здійснення валютно-обмінних операцій, які оплатили з фонду, становить майже 48,85 мільйона гривень.

Ми вже оплатили рахунок клініки, оскільки боялися, що можуть зрости ціни, а також отримали запрошення та подали всі необхідні документи. Зараз чекаємо на візи,

– розповіла жінка.

Точної дати введення уколу батьки поки не знають, адже все залежатиме від прибуття в американську клініку. Однак це повинно трапитись до 10 грудня.

Що таке спінальна м'язова атрофія Спінальна м'язова атрофія – це рідкісне нервово-м'язове захворювання. Воно супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів. Хвороба призводить до ранньої смерті.

"Наразі робимо все можливе, щоб пришвидшити процес розгляду віз і ми все-таки встигли до 10 грудня потрапити в клініку, оскільки після цього буде відсутня лікарка", – зауважив батько Назар Полюга.

До США разом з Вікторією їхатимуть обоє батьків. Скільки їм доведеться там пробути, наразі не відомо.

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Мільйон гривень перерахують хлопчику із СМА

За весь період збору на порятунок дівчинки надійшло понад 50,68 мільйона гривень. Ті гроші, що залишаться і не використовуватимуться для дівчинки, розподілили:

462 355 гривень перерахували на клініку з платформи GoFundMe;

перерахували на клініку з платформи GoFundMe; мільйон гривень перерахували на картку мами Павлика Мотички Help.Pavlik.sma (за згодою батьків, які закрили збір для Вікторії);

перерахували на картку мами Павлика Мотички Help.Pavlik.sma (за згодою батьків, які закрили збір для Вікторії); 146 100 гривень (24 875 злотих) – сума на польській платформі Siepomaga. Зараз із нею ведуть переговори, щоб ці гроші рахували Павлику Мотичці;

(24 875 злотих) – сума на польській платформі Siepomaga. Зараз із нею ведуть переговори, щоб ці гроші рахували Павлику Мотичці; 106 126 гривень перерахують на рахунок фонду Маріанні Михайловій Save Marianna SMA 2type;

перерахують на рахунок фонду Маріанні Михайловій Save Marianna SMA 2type; 115 535 гривень перерахували діткам із СМА зі скриньок.

Зауважте! Для порятунку Вікторії Полюги гроші збирали усім Львовом. Для цього у місті провели сотні фестивалів, ярмарків, забігів, аукціонів. Дівчинка протягом 7 місяців перебувала на реабілітації в Італії й нещодавно повернулася додому