Уже в первых числах декабря Виктория посетит США. Там она получит укол препарата Золгенсма, который называют самым дорогим в мире.

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Виктория вскоре получит необходимые лекарства

По словам мамы маленькой львовянки Марьяны Коцовской, сейчас их семья ждет визы. Как только они их получат, то смогут улететь в США, чтобы сделать девочке необходимый укол. Стоимость лечения и комиссий за осуществление валютно-обменных операций, которые оплатили из фонда, составляет почти 48,85 миллиона гривен.

Мы уже оплатили счет клиники, поскольку боялись, что могут вырасти цены, а также получили приглашения и подали все необходимые документы. Сейчас ждем визы,

– рассказала женщина.

Точной даты введения укола родители пока не знают, ведь все будет зависеть от прибытия в американскую клинику. Однако это должно случиться до 10 декабря.

Что такое спинальная мышечная атрофия

Спинальная мышечная атрофия – это редкое нервно-мышечное заболевание. Оно сопровождается потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц. Болезнь приводит к ранней смерти.

"Сейчас делаем все возможное, чтобы ускорить процесс рассмотрения виз, и мы все-таки успели до 10 декабря попасть в клинику, поскольку после этого будет отсутствовать врач", – отметил отец Назар Полюга.

В США вместе с Викторией поедут оба родителя. Сколько им придется там пробыть, пока не известно.

Интересно 4-летний львовянин отдал все деньги из копилки для помощи девочке с СМА

Миллион гривен перечислят мальчику с СМА

За весь период сбора на спасение девочки поступило более 50,68 миллиона гривен. Те деньги, что останутся и не будут использоваться для девочки, распределили:

462 355 гривен перечислили на клинику с платформы GoFundMe;

перечислили на клинику с платформы GoFundMe; миллион гривен перечислили на карточку мамы Павлика Мотычки Help.Pavlik.sma (с согласия родителей, закрывших сбор для Виктории);

перечислили на карточку мамы Павлика Мотычки Help.Pavlik.sma (с согласия родителей, закрывших сбор для Виктории); 146 100 гривен (24 875 злотых) – сумма на польской платформе Siepomaga. Сейчас с ней ведут переговоры, чтобы эти деньги считали Павлику Мотычке;

(24 875 злотых) – сумма на польской платформе Siepomaga. Сейчас с ней ведут переговоры, чтобы эти деньги считали Павлику Мотычке; 106 126 гривен перечислят на счет фонда Марианне Михайловой Save Marianna SMA 2type;

перечислят на счет фонда Марианне Михайловой Save Marianna SMA 2type; 115 535 гривен перечислили детям с СМА.

Заметьте! Для спасения Виктории Полюги деньги собирали всем Львовом. Для этого в городе провели сотни фестивалей, ярмарок, забегов, аукционов. Девочка в течение 7 месяцев находилась на реабилитации в Италии и недавно вернулась домой