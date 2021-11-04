Деньги собирали всем Львовом. К сбору присоединились городской совет, ЛОГА, предприниматели и неравнодушные горожане.

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Во Львове закрыли сбор на лечение Виктории Полюги

"Маленькая Виктория Полюга победила! Сбор закрыт! Последний миллион прислали родители мальчика Кирилла из Киева. Он тоже болеет СМА, но в этом году выиграл бесплатный укол. Спасибо всем прекрасным людям, которые присоединились к сбору! Это не чудо, а ежедневный труд родителей, волонтеров и всех людей доброй воли! Пусть все будет хорошо!" – рассказал мэр города Андрей Садовый.

Кратко о болезни Виктории Полюги