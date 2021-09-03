Чтобы спасти девочку, ей необходимо уколоть самый дорогой в мире препарат. Его стоимость составляет 2 миллиона долларов.

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За 2 дня на лечение девочки собрали более полумиллиона

К акции "Цветы завянут, а жизнь расцветет", которую организовал благотворительный фонд "С ангелом на плече", присоединились 186 учебных заведений Львова и области. Вместо цветов, которые ученики традиционно покупают учителям на День знаний, деньги перечислят на лечение Виктории Полюги.

Директор фонда Юрий Федечка рассказал, что по состоянию на утро 3 сентября уже перечислили почти 530 тысяч гривен. По его словам, деньги продолжают поступать. Сейчас есть подтверждение от 50 учебных заведений, которые направили на счет фонда деньги для девочки со СМА.

Все деньги, которые поступят на счет БФ "С ангелом на плече" до 7 сентября включительно, будут перечислены на лечение Виктории Полюги,

– отметил Федечка.

По его словам, в целом на лечение девочки уже удалось собрать 20,5 миллиона гривен. Однако пока этих денег не хватает – нужно еще 34,5 миллиона гривен.

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