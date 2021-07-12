Виктория страдает редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией. Родители девочки в слезах, потому что чувствуют себя бессильными.

Ранее Мы успеем: во Львове бегуны присоединятся к сбору на самый дорогой в мире укол для ребенка из СМА

Как вылечить ребенка

Чтобы вылечить маленькую девочку, ей необходимо сделать всего один укол препарата Zolgensma фармацевтической компании Novartis. Однако укол нужно ввести к 2-летию ребенка, то есть до сентября 2021 года. Времени мало.

Благотворительные фонды отказываются от девочки из-за заоблачной суммы. Чтобы успеть, волонтеры привлекают все возможные источники. Например, ТРЦ "Виктория Гарденс" продает лоты в поддержку девочки.

Как помочь Виктории

Для спасения девочки создали платформу "Миллион роз для Виктории". На ней можно приобрести несколько виртуальных цветов. Это займет менее 5 минут времени, однако может спасти жизнь. Одна роза стоит всего 65 гривен, но можно собрать букет.

Кроме того, помощь можно перечислить по указанным реквизитам:

Приватбанк – 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (папа) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (папа),

Monobank – 5375411404612058.

Приватбанк – 5168742710339957 Коцовская Марьяна (мама),

Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама)

Обратите внимание! Такая же ситуация была в семье Виталия и Марины Свичинских. У их 4-месячного сына Димы тоже диагностировали спинальную мышечную атрофию. Совместными усилиями удалось собрать заоблачные 2,3 миллиона долларов и спасти жизнь малышу.