Вікторія страждає на рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Батьки дівчинки в сльозах, бо відчувають себе безсилими.

Раніше Ми встигнемо: у Львові бігуни долучаться до збору на найдорожчий у світі укол для дитини з СМА

Як вилікувати дитину

Щоб вилікувати маленьку дівчинку, їй необхідно зробити всього один укол препарату Zolgensma фармацевтичної компанії Novartis. Проте укол потрібно ввести до 2-річчя дитини, тобто до вересня 2021 року. Часу обмаль.

Благодійні фонди відмовляються від дівчинки через захмарну суму. Щоб встигнути, волонтери залучають усі можливі джерела. Наприклад, ТРЦ "Вікторія Гарденс" продає лоти на підтримку дівчинки.

Як допомогти Вікторії

Для порятунку дівчинки створили платформу "Мільйон троянд для Вікторії". На ній можна придбати кілька віртуальних квітів. Це займе менше ніж 5 хвилин часу, однак може врятувати життя. Одна троянда коштує всього 65 гривень, але можна зібрати букет.

Крім того, допомогу можна перерахувати за вказаними реквізитами:

Приватбанк - 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) 5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато),

Monobank – 5375411404612058.

Приватбанк – 5168742710339957 Коцовська Мар'яна (мама),

Ощадбанк – 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама)