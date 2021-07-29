В частности, Садовый вспомнил годовалую львовянку Викторию Полюгу. Об этом он заявил на Конгрессе местных и региональных властей в Киеве.

Важно Цена жизни – 2 миллиона долларов, – девочка нуждается в самом дорогом в мире уколе, чтобы выжить

Таких детей в Украине более 200

Если вовремя не сделать укол, стоимостью 65 миллионов гривен, то девочка постепенно будет терять способность двигаться и дышать. Таких детей в Украине 250,

– подчеркнул Садовый.

Городской голова добавил, что малый и средний бизнес, городской совет, люди культуры, школьники, студенты – все стараются помочь. Однако политик отметил, что в развитых странах этим вопросом на 100% занимается государство.

К слову, Садовый уже подчеркивал необходимость принять такую государственную программу.