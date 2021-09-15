Усі гроші зі скарбнички: 4-річний львів'янин віддав 700 гривень для допомоги дівчинці із СМА

У дівчинки діагностували спінальну м'язову атрофію. Якщо їй не вколоти препарат за 2 мільйони доларів до 2 років, м'язи дитини почнуть поступово відмовляти і її вже не вдасться врятувати.
До теми Львів'яни за 2 дні зібрали понад 500 тисяч гривень на лікування дівчинки із СМА
Хлопчик віддав 742 гривні зі своєї скарбнички
Директор Благодійного фонду "Із янголом на плечі" Юрій Федечко розповів, що 4-річний хлопчик Олег віддав на допомогу Вікторії Полюзі зі СМА 742 гривні. Гроші він збирав у скарбничку і так вирішив долучитись до порятунку дівчинки.
Олежик дуже добрий 4-річний хлопчик, який не пошкодував 742,2 гривні задля того, щоб допомогти Вікторії!
– зазначив Федечко.
За його словами, маленький благодійник, віддаючи свої заощадження, сказав: "Хай дівчинка буде здорова".
"Щиро вдячні за таке виховання мамі Ліліані Некрасовій, таткові Тарасові та бабусі Ірині Дмитрів! Батьки волонтерять і він собі коло них! Вражає!", – додав директор фонду.
Ці гроші подвоять та передадуть на лікування Вікторії Полюги, на лікування якої потрібно зібрати 55 мільйонів гривень.
4-річний львів'янин долучився до збору для дівчинки із СМА / Фото Юрія Федечка
Зауважте Ціна життя – 2 мільйони доларів, – дівчинка потребує найдорожчого в світі уколу, щоб вижити
Коротко про хворобу Вікторії Полюги
- У півторарічної львів'янки Вікторії Полюги діагностували спінальну м'язову атрофію.
- Це рідкісне нервово-м'язове захворювання супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів. Без лікування хвороба закінчується смертю.
- Для порятунку маленької львів'янки створили платформу "Мільйон троянд для Вікторії". Там як пожертву можна придбати кілька віртуальних квітів. Одна троянда коштує всього 65 гривень.
- Життя дівчинки може врятувати лише найдорожчий у світі препарат Золгенсма. Однак ввести його необхідно до досягнення нею 2 років, інакше ліки не подіють.
- Гроші на порятунок життя Вікторії збирають усім Львовом. До прикладу, у червні учасники щорічного півмарафону також долучились до збору.