Усі гроші зі скарбнички: 4-річний львів'янин віддав 700 гривень для допомоги дівчинці із СМА

У дівчинки діагностували спінальну м'язову атрофію. Якщо їй не вколоти препарат за 2 мільйони доларів до 2 років, м'язи дитини почнуть поступово відмовляти і її вже не вдасться врятувати.

До теми Львів'яни за 2 дні зібрали понад 500 тисяч гривень на лікування дівчинки із СМА

Хлопчик віддав 742 гривні зі своєї скарбнички

Директор Благодійного фонду "Із янголом на плечі" Юрій Федечко розповів, що 4-річний хлопчик Олег віддав на допомогу Вікторії Полюзі зі СМА 742 гривні. Гроші він збирав у скарбничку і так вирішив долучитись до порятунку дівчинки.

Олежик дуже добрий 4-річний хлопчик, який не пошкодував 742,2 гривні задля того, щоб допомогти Вікторії!

– зазначив Федечко.

За його словами, маленький благодійник, віддаючи свої заощадження, сказав: "Хай дівчинка буде здорова".

"Щиро вдячні за таке виховання мамі Ліліані Некрасовій, таткові Тарасові та бабусі Ірині Дмитрів! Батьки волонтерять і він собі коло них! Вражає!", – додав директор фонду.

Ці гроші подвоять та передадуть на лікування Вікторії Полюги, на лікування якої потрібно зібрати 55 мільйонів гривень.



4-річний львів'янин долучився до збору для дівчинки із СМА / Фото Юрія Федечка

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