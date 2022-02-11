Жизнь ребенка мог спасти только один укол препарата Zolgensma. Его называют самым дорогим в мире.

К теме Самый дорогой в мире: львовянка Виктория Полюга из СМА получила спасительный укол

Виктория Полюга вернулась из США

В Благотворительном фонде "С ангелом на плече" 10 февраля рассказали, что Виктория Полюга вернулась из США.

Добро пожаловать в Украину! Викуся Полюга вернулась! Вернулась, чтобы пройти реабилитацию после укола Zolgensma в Европе! Все же ближе к Украине!

– отметили в фонде.

В аэропорту находился корреспондент фонда Сергей Шарко, сделавший несколько фото.

Смотрите видео встречи Виктории Полюги:

Шарко на своей фейсбук-странице написал, что Виктория будет проходить реабилитацию в Италии.

"Самая сильная девочка Виктория Полюга возвращается в Украину! Мы стали счастливыми свидетелями этого прекрасного события!", – отметил мужчина.

В фонде верят, что реабилитация вернет девочке все необходимые подвижные качества.

"Спасибо всем небезразличным друзьям, которые помогли нашему фонду в рамках проекта "Цветы увядут, а жизнь расцветет" и других благотворительных акциях собрать для Виктории необходимые средства! Как хорошо, что Жизнь продолжается!", – подытожили в фонде.

Девочка улетела в США вместе с родителями в начале декабря 2021 года. Введение препарата пришлось отложить – Виктория подхватила вирус. Однако после лечения ребенок таки получил спасительный укол.

Интересно! Zolgensma – это препарат, который используется для генной терапии спинально-мышечной атрофии. Он не излечивает болезнь полностью, но помогает остановить ее прогрессирование. Лекарство вводится один раз, но необходимо успеть сделать это до того, как ребенку исполнится 2 года.

Виктория Полюга прилетела из США / Фото БФ "С ангелом на плечи"

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Кратко о сборе на лечение Виктории Полюги

Весной 2021 года начался денежный сбор для спасение маленькой львовянки Виктории Полюги. У девочки диагностировали редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию (СМА).

Болезнь ослабляет тело ребенка и вызывает атрофию мышц. Без лечения она теряет способность двигаться и даже глотать и дышать.

Виктория нуждалась в уколе препарата Zolgensma, который называют самым дорогим в мире. Необходимые 50 миллионов гривен собрали 4 ноября.

Девочку встречали в аэропорту / Фото БФ "С ангелом на плече"

Полный текст сообщения БФ "С ангелом на плече":

Привееееетствуем в Украине! Присылайте свои пожелания в комментарии! Все передадим! Викуся Полюга вернулась! Вернулась, чтобы пройти реабилитацию после укола "ЗоленгСМА" в Европе! Все же ближе к Украине! В аэропорту находился наш собственный фотокорреспондент Сергей Шарко, сделавший фотонапряжение ожидания!

Верим в то, что реабилитация вернет Викусе все необходимые подвижные качества! Спасибо всем неравнодушным друзьям, которые помогли нашему фонду в рамках проекта "Цветы увядут, а жизнь расцветет" и других благотворительных акциях собрать для Виктории необходимые средства! Как хорошо, что Жизнь продолжается!!!!