Жизнь ребенка мог спасти только один укол препарата Zolgensma. Его называют самым дорогим в мире.
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Виктория Полюга вернулась из США
В Благотворительном фонде "С ангелом на плече" 10 февраля рассказали, что Виктория Полюга вернулась из США.
Добро пожаловать в Украину! Викуся Полюга вернулась! Вернулась, чтобы пройти реабилитацию после укола Zolgensma в Европе! Все же ближе к Украине!
– отметили в фонде.
В аэропорту находился корреспондент фонда Сергей Шарко, сделавший несколько фото.
Смотрите видео встречи Виктории Полюги:
Шарко на своей фейсбук-странице написал, что Виктория будет проходить реабилитацию в Италии.
"Самая сильная девочка Виктория Полюга возвращается в Украину! Мы стали счастливыми свидетелями этого прекрасного события!", – отметил мужчина.
В фонде верят, что реабилитация вернет девочке все необходимые подвижные качества.
"Спасибо всем небезразличным друзьям, которые помогли нашему фонду в рамках проекта "Цветы увядут, а жизнь расцветет" и других благотворительных акциях собрать для Виктории необходимые средства! Как хорошо, что Жизнь продолжается!", – подытожили в фонде.
Девочка улетела в США вместе с родителями в начале декабря 2021 года. Введение препарата пришлось отложить – Виктория подхватила вирус. Однако после лечения ребенок таки получил спасительный укол.
Виктория Полюга прилетела из США / Фото БФ "С ангелом на плечи"
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Кратко о сборе на лечение Виктории Полюги
- Весной 2021 года начался денежный сбор для спасение маленькой львовянки Виктории Полюги. У девочки диагностировали редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию (СМА).
- Болезнь ослабляет тело ребенка и вызывает атрофию мышц. Без лечения она теряет способность двигаться и даже глотать и дышать.
- Виктория нуждалась в уколе препарата Zolgensma, который называют самым дорогим в мире. Необходимые 50 миллионов гривен собрали 4 ноября.
Девочку встречали в аэропорту / Фото БФ "С ангелом на плече"
Полный текст сообщения БФ "С ангелом на плече":
Привееееетствуем в Украине! Присылайте свои пожелания в комментарии! Все передадим! Викуся Полюга вернулась! Вернулась, чтобы пройти реабилитацию после укола "ЗоленгСМА" в Европе! Все же ближе к Украине! В аэропорту находился наш собственный фотокорреспондент Сергей Шарко, сделавший фотонапряжение ожидания!
Верим в то, что реабилитация вернет Викусе все необходимые подвижные качества! Спасибо всем неравнодушным друзьям, которые помогли нашему фонду в рамках проекта "Цветы увядут, а жизнь расцветет" и других благотворительных акциях собрать для Виктории необходимые средства! Как хорошо, что Жизнь продолжается!!!!