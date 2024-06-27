Vbet поблагодарил сборную Украины за игру

VBET Ukraine искренне благодарен сборной за игру, а болельщикам за поддержку. Вперед к будущим победам!

Сборная Украины сыграла нулевую ничью с одной из лучших команд мира, продемонстрировав яркий футбол. В немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы-2024, который она покидает по итогам группового этапа.

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Игроки сборной Украины сыграли хороший матч против сборной Бельгии. Об этом заявил нападающий украинцев Роман Яремчук.

В первую очередь, хочется поблагодарить команду. Сегодня мы действительно сыграли хороший матч против постоянного соперника. Все решилось в первом поединке. Кого винить? Только себя. Поздно что-то выяснять. Мы уже вылетели,

– сказал форвард.

Нападающий украинцев благодарен своим партнерам.

Спасибо команде и штабу, что порадовали болельщиков хотя бы на несколько дней. Мы не играли защитной схеме. Не помню, когда мы играли в два форварда при этом штабе. План на игру работал,

– сказал Яремчук в эфире Суспильне Спорт.

Украинский форвард вспомнил печальное достижение сборной. "Первая команда в истории, которая вылетает с 4 очками... Больно, но не стыдно так вылетать", – добавил футболист.