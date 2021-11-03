Вечеринка в стиле "Игра в кальмара" в Панаме закончилась стрельбой: погибли люди
Источник:La Razon
В Панаме вечеринка по мотивам сериала "Игра в кальмара" закончилась стрельбой. Ее жертвами стали по меньшей мере 5 человек. Кроме того, известно о нескольких пострадавших.
Трагедия произошла на Хэллоуин. В одном из клубов Санта-Аны произошло столкновение двух преступных группировок, враждующих между собой.
Заметьте В США мужчина устроил стрельбу в торговом центре: есть жертвы
В то время в клубе люди развлекались на тематической вечеринке в стиле "Игры в кальмара". По сюжету, 465 человек из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание.
Участники вечеринки не ожидали, что уже вскоре им придется также пережить смертельную опасность.
Жертвами стрельбы стали по меньшей мере 5 человек. Среди них – сам нападающий. Кроме того, несколько человек получили огнестрельные ранения.
Детали от правоохранителей
Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что в настоящее время задержали 2 человек. Среди них- брат погибшего стрелка. По предварительным данным, он мог открыть огонь, чтобы защитить брата.
Также местные правоохранители отметили: некоторые участники перестрелки уже были ранены в результате предыдущих столкновений.
Других деталей дела пока не раскрывают.