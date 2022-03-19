Великобритания пожертвовала Украине более 2 миллионов изделий медицинского назначения

С начала войны Великобритания передала Украине более двух миллионов предметов медицинского назначения. В частности, жизненно важные лекарства, наборы для обработки ран и оборудование для интенсивной терапии.

Крайняя 10-я партия вылетела утром 18 марта. Она везет тысячи доз лекарства, включая обезболивающие, а также рефрижератор с инъекциями инсулина и необходимыми для хирургического вмешательства лекарствами. Следующая партия уже готовится и ожидается на следующей неделе.

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Мы возглавляем гуманитарные усилия для поддержки Украины, предоставляя адресную медицинскую помощь нуждающимся. Великобритания и дальше будет стоять бок о бок с народом Украины перед лицом ужасного вторжения России,

– заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид.

Великобритания уже послала Украине:

Около 3 000 аппаратов искусственного дыхания для взрослых;

Около 160 000 наборов для лечения ранений;

Более 300 000 стерильных игл;

Более 32 000 упаковок бинтов;

1 600 единиц оборудования для аппаратов ИВЛ;

Более 54 000 катетеров;

100 000 упаковок лекарства – около 800 000 доз – включая антибиотики и обезболивающие;

72 000 упаковок перчаток;

28 000 масок FFP3.

Гуманитарная поддержка Великобритании

Кроме предоставления лекарств, Великобритания помогает и другими способами. Так, страна приняла 21 ребенка больных раком для лечения. А также предоставляет украинским беженцам жилье, обеспечивает их гигиеническим набором и бесплатным доступом к медицине.

С начала российского вторжения правительство предоставило 400 миллионов фунтов стерлингов гуманитарной и экономической помощи Украине и соседним странам, а также оборонное противотанковое и зенитное оружие.

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