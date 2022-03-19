Велика Британія пожертвувала Україні понад 2 мільйони виробів медичного призначення

З початку війни Велика Британія передала Україні понад два мільйони предметів медичного призначення. Зокрема, життєво важливі ліки, набори для обробки ран та обладнання для інтенсивної терапії.

Крайня 10 партія вилетіла вранці 18 березня. Вона везе тисячі доз ліків, включаючи знеболювальні, а також рефрижератор з ін’єкціями інсуліну та необхідними для хірургічного втручання ліками. Наступна партія вже готується та очікується наступного тижня.

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Ми очолюємо гуманітарні зусилля для підтримки України, надаючи адресну медичну допомогу тим, хто її потребує. Велика Британія й надалі стоятиме пліч-о-пліч з народом України перед обличчям жахливого вторгнення Росії,

– заявив очільник британського МОЗу Саджид Джавід.

Велика Британія вже надіслала Україні:

Майже 3000 апаратів штучного дихання для дорослих;

Близько 160 000 наборів для лікування поранень;

Понад 300 000 стерильних голок;

Понад 32 000 упаковок бинтів;

1600 одиниць обладнання для апаратів ШВЛ;

Понад 54 000 катетерів;

100 000 упаковок ліків — близько 800 000 доз — включаючи антибіотики та знеболюючі;

72 000 упаковок рукавичок;

28 000 масок FFP3.

Гуманітарна підтримка Великої Британії

Окрім надання ліків, Велика Британія допомагає й іншими шляхами. Так країна прийняла 21 дитину з раком для лікування. А також надає українським біженцям житло, забезпечує їх гігієнічними наборами та безкоштовним доступом до медицини.

З початку російського вторгнення уряд надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам, а також оборонну протитанкову та зенітну зброю.

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