Лондон вводит запрет на экспорт в Беларусь: в списке – дизайнерские сумки

Правительство Великобритании вводит новые санкции против Беларуси. Речь идет о запрете экспорта и импорта определенных товаров и ограничении доступа белорусских компаний к британской отрасли финансовых услуг.

В целом новое законодательство заблокирует торговлю между странами товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что ограничения приняты на фоне поддержки Беларусью полномасштабного вторжения России в Украину и начнут действовать уже завтра, 5 июля.

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Что предусматривают новые санкции Великобритании против Беларуси

По сообщению британского правительства, парламентарии решили ввести новые санкции против Беларуси, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному и неспровоцированному вооруженному вторжению России в Украину.

Потому правительство Великобритании завтра, 5 июля, введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси. Пакет ограничений распространит на страну-союзника агрессора некоторые важные меры, ранее принятые против России. В частности, речь идет об односторонних запретах торговли такими товарами:

экспорт товаров переработки;

экспорт передовых технологических компонентов, в том числе используемых в квантовых вычислениях;

экспорт предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок;

импорт белорусского чугуна и стали.

Кроме того, правительство Великобритании ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг, что закроет еще ряду белорусских компаний возможность торговать долгами и ценными бумагами в Лондоне.

Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволив России использовать свою территорию для захвата Украины – запускал войска и ракеты со своей границы, позволял российским самолетам атаковать Украину через свое воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев якобы "провоцирует Россию", пытаясь оправдать кровавое вторжение Путина,

– говорится в сообщении правительства Великобритании.

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