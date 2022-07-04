Лондон вводить заборону на експорт у Білорусь: у списку – дизайнерські сумки

Уряд Великої Британії вводить нові санкції проти Білорусі. Мовиться про заборону експорту й імпорту певних товарів та обмеження доступу білоруських компаній до британської галузі фінансових послуг.

Загалом нове законодавство заблокує торгівлю між країнами товарами на суму у близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Зазначається, що обмеження ухвалені на тлі підтримки Білоруссю повномасштабного вторгнення Росії в Україну та почнуть діяти вже від завтра, 5 липня.

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Що передбачають нові санкції Великої Британії проти Білорусі

За повідомленням британського уряду, парламентарі вирішили ввести нові санкції проти Білорусі, оскільки режим Лукашенка продовжує активно сприяти незаконному та неспровокованому збройному вторгненню Росії в Україну.

Тому уряд Великої Британії завтра, 5 липня, введе нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі. Пакет обмежень поширить на країну-союзницю агресорки деякі важливі заходи, які раніше були вжиті проти Росії. Зокрема, мовиться про односторонні заборони торгівлі такими товарами:

експорт товарів нафтопереробки;

експорт передових технологічних компонентів, зокрема тих, які використовуються у квантових обчисленнях;

експорт предметів розкоші, зокрема британських творів мистецтва та дизайнерських сумок;

імпорт білоруських чавуну та сталі.

Крім того, уряд Великої Британії обмежує доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг, що закриє ще низці білоруських компаній можливість торгувати боргами та цінними паперами у Лондоні.

Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволивши Росії використовувати свою територію для захоплення України – запускав війська і ракети з-за свого кордону, дозволяв російським літакам атакувати Україну через свій повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ нібито "провокує Росію", намагаючись виправдати криваве вторгнення Путіна,

– йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

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