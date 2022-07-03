Путін намагається дотиснути Лукашенка
Про це 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода Білорусі" Валерій Калиновський. Він каже, що за 5 місяців Олександр Лукашенко вже майже 10 разів бачився з Володимиром Путіним.
До теми Обурився й каже, що самостійний: у Лукашенка істерика через ярлик маріонетки Путіна
"Все це виглядає такою хронологією підготовки Білорусі до втягнення у війну Росії проти України", – вважає журналіст.
Калиновський зазначив, що після 2020 року, коли Лукашенка у політичній кризі підтримав лише Путін, він почав його "обробляти", щоб пізніше використати територію Білорусі для нападу на Україну.
На його думку, ці останні зустрічі Путіна з Лукашенком організовані для того, щоб далі координувати цю спільну агресію проти України.
Напевно, Путін би хотів дотиснути Лукашенка, він вимагає чогось, але самопроголошений президент Білорусі опирається безпосередньому вторгненню білоруської армії в Україну,
– заявив кореспондент.
Валерій Калиновський каже, що ймовірно, Путіну не вистачає сил та засобів ураження. Адже після цих поїздок з’явилася інформація, що Білорусь почала давати Росії свої боєприпаси.
Лукашенко торгується з Путіним
"Але щодо безпосередньої участі Білорусі, то наразі це більше предмет торгу і спекуляції", – пояснив він.
За його словами, Лукашенко торгується про те, але як далі йому себе з поводити, чи мати економічну підтримку.
А Путін, напевне, вимагає (його вступу у війну – 24 канал). Але наразі якогось остаточного рішення не ухвалено, щоб білоруси пішли воювати в Україну,
– підсумував Калиновський.
Валерій Калиновський про зустрічі Путіна та Лукашенка:
Загроза наступу з боку Білорусі: головне
- У Генштабі ЗСУ кажуть, що ознак того, що ворог хоче заходити в Україну з білоруського кордону наразі немає. Проте розпочалась ротація збройних сил, зокрема російські війська посилюють на кордоні сили ППО.
- У МВС заявили про можливі провокації з боку Білорусі. Про це Євгеній Єнін – перший заступник голови МВС – заявив 2 липня. Він повідомив, що мовиться про залучення диверсантів.
- Раніше білоруські війська відпрацьовували зведення понтонних переправ поблизу українського кордону. Основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій зі сторони Білорусі і наголосив, що українців обов'язково попередять про загрозу нового наступу, якщо така виникне.
- Водночас мер Львова Андрій Садовий обговорив можливу ескалацію з боку Білорусі. Він підкреслив, що ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю – непередбачувана. І це, з його слів, і є причиною найбільшої загрози.