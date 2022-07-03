Лукашенко почав сипати звинуваченнями в бік ЗМІ та говорити речі, які лише підтверджують, що він диктатор. Згодом це почали поширили його придворні пропагандисти.

Водночас Лукашенко пояснив, для чого просив у Путіна ядерну зброю

Вважає, що його "смикають за живе"

Самопроголошений згадав те, що Білорусь часто називають уже окупованою країною. Також згадав і припущення, що він там нічого насправді вже не вирішує та "що Путін ходить пішки по Білорусі та все вирішує".

Я розумію, чому це відбувається, і хочу, щоб ви розуміли: вони зараз використовують усілякі методи та принципи боротьби з нами. Вони знають мій характер, що я можу по-сільському миттєво відмахнутися і намагаються мене смикати за живе,

– почав переконувати диктатор білорусів.

Також доповнив, що "жодний крок у Білорусі, не робиться без згоди та вимоги Президента Лукашенка". Слід зауважити, що весь час під час виступу він чомусь говорив частіше не "я", а саме "Лукашенко".

Чому припускають, що Білорусь окупована Росією:

на території країни нелегальною є історична символіка народу – прапор і герб Погоня;

практично вбита білоруська мова, яку давно замінили російською;

на території Білорусі багато військ Росії та звідти випускають російські ракети по Україні;

самопроголошений президент постійно корегує власні кроки відповідно до планів Путіна.

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