В Вене пункт вакцинации открыли в борделе: фоторепортаж
Источник:Heute
В Австрии решили оригинально привлечь людей к вакцинации от коронавируса. Да, пункт проведения открыли прямо в венском борделе Funpalast.
Самое интересное, что заведение продолжает работать в "привычном для себя режиме" даже во время проведения вакцинаций. Так что отойти от укола будет просто и приятно.
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Пункт вакцинации в борделе
Менеджер борделя Питер Ласкарис объяснил такую идею тем, что тех, кто не желает проводить вакцинацию, нужно в этом убеждать. Ведь сейчас прививку нужно делать в "турбо-режиме".
Первым пришедшим на вакцинацию посетителям дарили сертификаты на бесплатное посещение сауны. Впоследствии их продавали со значительной скидкой, но желающих было слишком много, и все купоны быстро распродали.
Что интересно, бордель продолжает работать прямо во время прививок. Здесь посетителей встречают девушки в сексуальных костюмах медсестер.
Для желающих вакцинироваться в здании разместили специальные указатели, ведущие прямо к небольшой комнате с кожаными диванами.
В ней, ожидаемо, с посетителями проводят консультации врачи – с глазу на глаз. Уже после консультации можно переходить к вакцинации, а после – к чему душа пожелает.
Вакцинация в венском борделе: смотрите фото (Heute)