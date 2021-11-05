У Відні пункт вакцинації відкрили в борделі: фоторепортаж

В Австрії вирішили оригінально привабити людей до вакцинації від коронавірусу. Так, пункт проведення відкрили просто у віденському борделі Funpalast.

Найцікавіше, що заклад продовжує працювати у "звичному для себе режимі" навіть під час проведення вакцинацій. Тож відійти від уколу буде доволі просто й приємно.

Цікаво Відверте фото стюардеси у панчохах в кабіні пілотів здивувало мережу

Пункт вакцинації в борделі

Менеджер борделю Пітер Ласкаріс пояснив таку ідею тим, що тих, хто не бажає проводити вакцинацію, потрібно в цьому переконувати. Адже зараз щеплення потрібно робити в "турбо-режимі".

Першим відвідувачам, які прийшли на вакцинацію, дарували сертифікати на безкоштовне відвідування сауни. Згодом їх продавали зі значною знижкою, але охочих було надто багато, тож усі купони швидко розпродали.

Що цікаво, бордель продовжує працювати просто під час проведення щеплень. Тут відвідувачів зустрічають дівчата в сексуальних костюмах медсестер.

Для охочих вакцинуватися в будівлі розмістили спеціальні вказівники, які ведуть просто до невеличкої кімнати зі шкіряними диванами.

У ній, очікувано, з відвідувачами проводять консультації лікарі – віч-на-віч. Вже після консультації можна переходити до вакцинації, а опісля – до чого душа забажає.

Вакцинація у віденському борделі: дивіться фото (Heute)

До слова, з України у Відень прямі рейси літають з Києва, Львова, Одеси та Харкова.