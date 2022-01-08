Венгерская полиция обстреляла грузовик с 30 мигрантами
Источник:Fourals
Границу Венгрии с Австрией пытались прорвать с помощью грузовика. Об этом рассказали в венгерской полиции.
Прорыв произошел на участке границы в деревне Харка. Правоохранители вынуждены были даже применить огнестрельное оружие.
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Венгры стреляли в авто с прорывавшимися в Австрию мигрантами
Попытку прорыва государственной границы зафиксировали венгерские правоохранители на участке возле Австрии в селе Харка. На большой скорости грузовик с мигрантами двигался в сторону австрийской территории и не останавливался по требованию полиции.
- Правоохранителям пришлось применить оружие и начать стрелять в автомобиль.
- Но даже это не остановило авто, и оно пересекло границу. Там оно остановилось из-за повреждений.
Водителя-египтянина и около 30 пассажиров-нелегалов уже задерживала полиция Австрии. Их национальность не сообщалась. также неизвестно, есть ли пострадавшие.
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- Тем временем белорусско-польскую границу регулярно пытаются прорвать беженцы.
Напомним: месяц назад мигранты ранили польских полицейских