Венгерская полиция обстреляла грузовик с 30 мигрантами

Границу Венгрии с Австрией пытались прорвать с помощью грузовика. Об этом рассказали в венгерской полиции.

Прорыв произошел на участке границы в деревне Харка. Правоохранители вынуждены были даже применить огнестрельное оружие.

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Венгры стреляли в авто с прорывавшимися в Австрию мигрантами

Попытку прорыва государственной границы зафиксировали венгерские правоохранители на участке возле Австрии в селе Харка. На большой скорости грузовик с мигрантами двигался в сторону австрийской территории и не останавливался по требованию полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие и начать стрелять в автомобиль.

и начать стрелять в автомобиль. Но даже это не остановило авто, и оно пересекло границу. Там оно остановилось из-за повреждений.

Водителя-египтянина и около 30 пассажиров-нелегалов уже задерживала полиция Австрии. Их национальность не сообщалась. также неизвестно, есть ли пострадавшие.

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