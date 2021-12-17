Как свидетельствуют данные Opendatabot, в период после 2014 года ежегодное количество невозвратных заметно снизилось.

Важно Какие страны Центральной Европы привлекают украинцев больше всего: интересный опрос

В то же время счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й. Тогда украинцев, которые вернулись домой, было на 80 тысяч больше, чем тех, кто уехал.

Общая статистика

Всего с 2011 по 2020 годы в Украину не вернулись 2,6 миллиона наших сограждан. Судя по показателям 2021 года можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 миллиона человек.

Как изменились темпы миграции

Согласно данным Международной организации по миграции и ООН, количество мигрантов в мире ежегодно растет. К примеру, в 1990 году их было 153 миллиона, а в 2020 году этот показатель увеличился до 281 миллиона человек. В то же время почти две трети из них являются трудовыми мигрантами.

К сожалению, точных официальных данных о том, сколько украинцев ежегодно мигрирует из страны и на какой период, нет. Последние исследования Государственной службы статистики Украины показывают, что в 2015 – 2017 годах 4,5% всего населения Украины – а это 1,3 миллиона наших сограждан – хотя бы раз в жизни работали за рубежом.

Интересно Не Польшей одной: как меняются тренды трудовой миграции среди украинцев

В период, когда граница Польши была закрыта, украинцы обратили внимание на другие страны для трудовой миграции. Речь идет о Германии и Литве. Это было экономически выгоднее для украинцев, ведь средняя часовая ставка в Германии составляет 9,5 евро, тогда как в Польше – меньше 4 евро.