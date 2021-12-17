Як свідчать дані Opendatabot, у період після 2014 року щорічна кількість неповернених помітно знизилася.

Важливо Які країни Центральної Європи приваблюють українців найбільше: цікаве опитування

Водночас рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо – коронавірусний 2020-й. Тоді українців, що повернулися додому, було на 80 тисяч більше, ніж тих, хто виїхав.

Загальна статистика

Загалом з 2011 по 2020 роки до України не повернулися 2,6 мільйона наших співгромадян. Судячи з показників 2021 року можна очікувати, що якщо у листопаді – грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 мільйона осіб.

Як змінилися темпи міграції

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції та ООН, кількість мігрантів у світі щороку зростає. До прикладу, у 1990 році їх було 153 мільйони, а у 2020 році цей показник збільшився до 281 мільйона людей. Водночас майже дві третини з них є трудовими мігрантами.

На жаль, точних офіційних даних про те, скільки українців щорічно мігрує з країни й на який період, немає. Останні дослідження Державної служби статистики України показують, що у 2015 – 2017 роках 4,5% всього населення України – а це 1,3 мільйона наших співгромадян – бодай раз в житті працювали за кордоном.

Цікаво Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

У період, коли кордон Польщі був закритий, українці звернули увагу на інші країни для трудової міграції. Мовиться про Німеччину та Литву. Це було економічно вигідніше для українців, адже середня годинна ставка в Німеччині становить 9,5 євро, тоді як в Польщі – менше за 4 євро.