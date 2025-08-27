Венгрия продолжает сыпать абсурдными заявлениями в сторону Украины из-за ударов по нефтепроводу "Дружба". На этот раз в Будапеште взялись угрожать остановкой поставок энергоносителей в Украину.

Впрочем, такое развитие событий крайне маловероятно и может больше навредить самой Венгрии. Подробнее угрозы Венгрии в эфире 24 Канала разобрал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Почему угрозы Венгрии Украине являются абсурдными?

После нескольких ударов Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" венгерские власти выдали ряд заявлений о недопустимости подобных действий. Мол, "Дружба" является частью энергетической безопасности Венгрии и из-за атак по ней Украина рискует нарваться на долгосрочные последствия.

Орбан и Сийярто (премьер-министр и глава МИД Венгрии – 24 Канал) используют этот вопрос для своих политических целей. Украина атакует не Венгрию, это нонсенс. Украина защищает свои национальные интересы, здесь Венгрия ни при чем. Да и вообще, если бы Венгрия хотела, могла бы стать независимой от российской нефти, перейдя на нефтепровод "Адрия" из Хорватии,

– отметил Тибор Томпа.

Венгерская сторона даже прибегла к угрозам Украине. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намекнул, что его страна могла бы создать трудности для Украины, которая ежемесячно импортирует треть электроэнергии из Венгрии. Однако они пока не хотят прибегать к этому, потому что являются "лучшими за это".

Впрочем, глава МИД Венгрии почему-то не захотел вспоминать другой важный аспект этой истории.

"Я бы советовал Сийярто открыть карту единых энергетических систем Венгрии, где четко видно, что это Украина подает электроэнергию для Венгрии в количестве 612 мегаватт/часов вместо запланированных 414. То есть он хочет шантажировать собственное население, показывая, что они, мол, могут сделать? Но все это частные структуры, вряд ли они позволили бы отключить энергосистему, чтобы Венгрия осталась без электроэнергии", – объяснил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Заметим, что венгерский евродепутат Томаш Дейч после ударов по "Дружбе" и вообще заявил, что Украина таким образом "напала на Евросоюз". Он также призвал снять вопрос вступления Украины в ЕС с повестки дня.

Споры из-за ударов по "Дружбе": главное