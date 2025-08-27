Угорщина продовжує сипати абсурдними заявами в бік України через удари по нафтопроводу "Дружба". Цього разу у Будапешті взялися погрожувати зупинкою постачання енергоносіїв до України.

Втім такий розвиток подій є вкрай малоймовірним та може більше нашкодити самій Угорщині. Детальніше погрози Угорщини в етері 24 Каналу розібрав голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Чому погрози Угорщини Україні є абсурдними?

Після кількох ударів України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" угорська влада видала низку заяв про неприпустимість подібних дій. Мовляв, "Дружба" є частиною енергетичної безпеки Угорщини й через атаки по ній Україна ризикує нарватися на довготермінові наслідки.

Орбан і Сіярто (прем'єр-міністр та очільник МЗС Угорщини – 24 Канал) використовують це питання для своїх політичних цілей. Україна атакує не Угорщину, це нонсенс. Україна захищає свої національні інтереси, тут Угорщина ні до чого. Та й взагалі, якби Угорщина хотіла, могла б стати незалежною від російської нафти, перейшовши на нафтопровід "Адрія" з Хорватії,

– зауважив Тібор Томпа.

Угорська сторона навіть вдалася до погроз Україні. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто натякнув, що його країна могла б створити труднощі для України, яка щомісяця імпортує третину електроенергії з Угорщини. Однак вони поки не хочуть вдаватися до цього, бо є "кращими за це".

Втім очільник МЗС Угорщини чомусь не захотів згадувати інший важливий аспект цієї історії.

"Я б радив Сіярто відкрити карту єдиних енергетичних систем Угорщини, де чітко видно, що це Україна подає електроенергію для Угорщини в кількості 612 мегаватів/годин замість запланованих 414. Тобто він хоче шантажувати власне населення, показуючи, що вони, мовляв, можуть зробити? Але все це приватні структури, навряд чи вони дозволили б відімкнути енергосистему, щоб Угорщина залишилась без електроенергії", – пояснив голова угорської громади Києва та Київщини.

Зауважимо, що угорський євродепутат Томаш Дейч після ударів по "Дружбі" й узагалі заявив, що Україна у такий спосіб "напала на Євросоюз". Він також закликав зняти питання вступу України до ЄС з порядку денного.

