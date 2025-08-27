Шантаж свого ж населення: у нових погрозах Угорщини щодо України є цікавий нюанс
- Угорщина погрожує зупинкою електропостачання до України через удари по нафтопроводу "Дружба", але такі дії можуть нашкодити і самій Угорщині.
Будапешт мав достатньо часу, аби відмовитися від російської нафти, однак не зробив цього. Тож погрози угорської влади у бік України через атаки по "Дружбі" є невиправданими.
Угорщина продовжує сипати абсурдними заявами в бік України через удари по нафтопроводу "Дружба". Цього разу у Будапешті взялися погрожувати зупинкою постачання енергоносіїв до України.
Втім такий розвиток подій є вкрай малоймовірним та може більше нашкодити самій Угорщині. Детальніше погрози Угорщини в етері 24 Каналу розібрав голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.
До теми Нафтова залежність на мільярди: чому Угорщина та Словаччина не відмовляються від "Дружби"
Чому погрози Угорщини Україні є абсурдними?
Після кількох ударів України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" угорська влада видала низку заяв про неприпустимість подібних дій. Мовляв, "Дружба" є частиною енергетичної безпеки Угорщини й через атаки по ній Україна ризикує нарватися на довготермінові наслідки.
Орбан і Сіярто (прем'єр-міністр та очільник МЗС Угорщини – 24 Канал) використовують це питання для своїх політичних цілей. Україна атакує не Угорщину, це нонсенс. Україна захищає свої національні інтереси, тут Угорщина ні до чого. Та й взагалі, якби Угорщина хотіла, могла б стати незалежною від російської нафти, перейшовши на нафтопровід "Адрія" з Хорватії,
– зауважив Тібор Томпа.
Угорська сторона навіть вдалася до погроз Україні. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто натякнув, що його країна могла б створити труднощі для України, яка щомісяця імпортує третину електроенергії з Угорщини. Однак вони поки не хочуть вдаватися до цього, бо є "кращими за це".
Втім очільник МЗС Угорщини чомусь не захотів згадувати інший важливий аспект цієї історії.
"Я б радив Сіярто відкрити карту єдиних енергетичних систем Угорщини, де чітко видно, що це Україна подає електроенергію для Угорщини в кількості 612 мегаватів/годин замість запланованих 414. Тобто він хоче шантажувати власне населення, показуючи, що вони, мовляв, можуть зробити? Але все це приватні структури, навряд чи вони дозволили б відімкнути енергосистему, щоб Угорщина залишилась без електроенергії", – пояснив голова угорської громади Києва та Київщини.
Зауважимо, що угорський євродепутат Томаш Дейч після ударів по "Дружбі" й узагалі заявив, що Україна у такий спосіб "напала на Євросоюз". Він також закликав зняти питання вступу України до ЄС з порядку денного.
Суперечки через удари по "Дружбі": головне
- За останні два тижні Україна тричі атакувала елементи нафтопроводу "Дружба". У ніч на 13 серпня було уражено нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області. 18 серпня від атаки постраждала нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" в Тамбовській області, що призвело до зупинки нафтопроводу "Дружба". Вже 22 серпня удару знову завдали по "Унечі".
- Згодом влада Угорщини та Словаччини надіслали листа до Єврокомісії зі скаргами на дії України. Мовляв, від атак не так страждає Росія, як саме їхні країни, що залежні від поставок російської нафти. Незабаром стало відомо, що Віктор Орбан навіть пожалівся Дональду Трампу на "недружні кроки" з боку України.
- На пресконференції 24 серпня про ситуацію висловився і президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, тепер "дружба" між Україною та Угорщиною залежить від позиції Угорщини.
- Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Зеленського перестати "погрожувати". Ба більше, політик заявив, що "напад" на енергетичну систему Угорщини є нападом на її суверенітет.