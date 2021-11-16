Вести Глобалайз: невакцинированным австрийцам запретили встречаться с друзьями

Австрия вводит локдаун для невакцинированных. Если нет прививки, без медицинских на это противопоказаний, то музеи, театры, рестораны, парки, прогулки, встречи с друзьями – под запретом.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 16 ноября – узнайте в программе.

К теме Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19

Бунт в тюрьме

В тюрьме Гуаякиль в Эквадоре, состоялась вторая драка, которая забрала 68 жизней. Первая произошла в начале месяца. Тогда погибли трое, а 25 – получили ранения. Причиной называют войну кланов.

Пингвин в Новой Зеландии

Антарктический пингвин оказался в Новой Зеландии за 3 тысячи километров от дома. Заблудившуюся птицу на пляже поселения Бирдинг Флэт нашел местный житель. Он позвонил спасателям, а уж те определили, что пингвин – из редкого вида Адели.

Обратите внимание Преодолел 3 тысячи километров: как на пляже Новой Зеландии обнаружили пингвина из Антарктиды

Убийства журналистов в Мексике

В 2021 году в Мексике убили 8 журналистов. Половина из них публиковала различные сообщения в фейсбуке за несколько часов до смерти. Все публикации выдавали геолокацию медийщиков.

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