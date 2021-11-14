По словам политика, в стране необходимо повысить уровень вакцинации. Канцлер подчеркнул, что невакцинированным разрешат выходить из дома с определенной целью.

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В частности, чтобы купить продукты, сходить на работу или посетить врачей.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Австрия 8 ноября усилила карантин. Ограничения тогда касались также невакцинированных.

В частности, людям, которые не прививались от COVID-19, запретили посещать:

  • рестораны;
  • спортивные мероприятия;
  • отели;
  • парикмахерские.

Пункт вакцинации открыли в венском борделе

  • Австрия решила креативно привлечь внимание к вакцинации. В частности, пункт вакцинации открыли в венском борделе Funpalast. Менеджер борделя Питер Ласкарис заявил, что прививки нужно делать в "турборежиме".
  • Первые вакцинированные получили бонусы: им вручили сертификаты на бесплатное посещение сауны.
  • По данным СМИ, бордель продолжает работать во время проведения прививок.