За словами політика, у країні необхідно підвищити рівень вакцинації. Канцлер наголосив, що невакцинованим дозволять виходити з дому з певною метою.
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Зокрема, щоб купити продукти, сходити на роботу або відвідати лікарів.
Через погіршення епідеміологічної ситуації Австрія 8 листопада посилила карантин. Обмеження тоді стосувалися також невакцинованих.
Зокрема, людям, які не щепилися від COVID-19, заборонили відвідувати:
- ресторани;
- спортивні заходи;
- готелі;
- перукарні.