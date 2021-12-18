Вести Глобалайз: Новый канцлер Германии выбрал служебный автомобиль

Новый канцлер Германии Олаф Шольц будет ездить на бронированном Mercedes-Benz S-класса. Авто уже прозвали "крепостью на колесах".

Что еще интересного произошло в мире по состоянию на 18 декабря – читайте дальше.

К теме Сдержан к Россию, но поддерживает Украину: кто такой новый канцлер Германии Олаф Шольц

Исследование умственных способностей

В издании British Medical Journal опубликовали исследования касательно умственных способностей людей разных профессий. Оказалось, что несмотря на навязанные стереотипы, нейрохирурги и ученые-ракетчики не умнее других.

SantaCon

В США своеобразной традицией является проведение события SantaCon – люди надевают костюм Санта-Клауса и таким образом собирают деньги на благотворительность. Ежегодно такая традиция собирает около 30 тысяч человек. Однако в этой ситуации благотворительность начала тесно переплетаться с массовыми драками, громкими гуляниями и выпивкой.

Песня спасла от самоубийств

Рэпер Logic в 2017 году на MTV Video Music Awards спел песню, за исполнением которой наблюдали более 5 миллионов человек. Интересно, что согласно исследованию британского научного журнала BMJ, она спасла жизнь людей от суицида. В частности, количество самоубийств снизилось на 5,5%.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно просмотреть по ссылке

Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 18 декабря: смотрите видео