Вести Глобалайз: В США ждут воскрешения Кеннеди
Источник:"Известия Глобалайз" на 24 канале
Сотни поклонников движения QAnon до сих пор ждут в Далласе появления Джона Кеннеди. Согласно их заговорщицкому пророчеству, 35 президент США должен был воскреснуть.
Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 20 ноября – узнайте в программе.
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Выпуск программы "Известия Глобалайз" за 20 ноября: смотрите видео